Actualidade

Um funcionário do jardim zoológico de Hirakawa, no sul do Japão, morreu na segunda-feira depois de ter sido atacado por um tigre branco, anunciaram hoje as autoridades locais.

O guarda, de 40 anos, foi encontrado "com sangue no pescoço na jaula do animal", disse o chefe das autoridades à agência noticiosa France-Presse (AFP).

Os tratadores atuaram rapidamente, cercaram o local e neutralizaram à distância o tigre branco com uma injeção hipodérmica tranquilizante, explicou o jardim zoológico.