O líder norte-coreano, Kim Jong un, vai pedir, através do presidente sul-coreano, ao papa Francisco que visite Pyongyang, informou hoje um porta-voz oficial da Coreia do Sul.

O convite será feito pelo Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, durante uma viagem à Europa que vai realizar na próxima semana e que inclui uma visita ao Vaticano.

Segundo o porta-voz da Coreia do Sul, Kim Eui-kyeom, Moon vai entregar o convite do líder norte-coreano quando se encontrar com o papa.