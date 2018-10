Actualidade

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, está hoje de manhã no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, numa altura em que se aguarda uma remodelação governamental.

Segundo a France Presse, o primeiro-ministro deve apresentar a demissão do governo antes de o chefe de Estado, Emmanuel Macron, o encarregar de formar uma nova equipa governamental.

A reunião no Palácio do Eliseu decorre uma semana depois de o ministro do Interior, Gérard Collomb, ter apresentado a demissão anunciando o regresso à autarquia de Lyon.