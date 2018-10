Actualidade

O Fundão recebe entre sexta-feira e domingo a quarta edição do Gardunha Fest. - Festival de curtas-metragens dedicado ao paranormal que, este ano, terá a concurso 27 filmes nacionais e estrangeiros.

" A concurso, estão 11 filmes nacionais e 16 filmes internacionais. Os filmes foram selecionados entre cerca de 1.000 filmes recebidos, de todos os continentes", refere a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, entre as curtas-metragens recebidas há produções do Bangladesh, da República da Coreia, de Myanmar ou da Colômbia, sendo que do Irão chegaram 85 filmes e dos Estados Unidos da América 99.