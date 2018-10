Actualidade

Investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) desenvolveram uma nova geração de polímeros com propriedades antimicrobianas, o que constitui "mais um passo" para a prevenção de infeções hospitalares.

A "nova geração de polímeros (macromoléculas) com propriedades antimicrobianas", agora desenvolvida, "é mais um passo para prevenir infeções hospitalares", sustenta a FCTUC, numa nota enviada hoje à agência Lusa, referindo que a investigação que levou à descoberta foi desenvolvida no âmbito de "um projeto que tem como objetivo final a invenção de um revestimento antibacteriano (uma espécie de verniz) para aplicação em unidades de saúde".

Das várias experiências realizadas em laboratório, os novos polímeros "demonstraram elevada atividade contra um vasto leque de estirpes indicadoras da atividade contra bactérias patogénicas e outras, ou seja, as bactérias foram exterminadas quando colocadas em contacto com os polímeros", explicam, citados pela FCTUC, os coordenadores do estudo, Jorge Coelho e Paula Morais.