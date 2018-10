Actualidade

O defesa Pedro Mendes afirmou hoje que tem a esperança de vestir pela primeira vez a camisola da seleção portuguesa de futebol e admitiu que, mesmo com 28 anos, quer aprender com os restantes colegas de equipa.

"Tento aprender sempre como os melhores. Mesmo com 28 anos, aprendo com os mais jovens, como o Rúben Dias, e com os mais velhos, como o Pepe", afirmou Pedro Mendes em conferência de imprensa, minutos antes de novo treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O central do Montpellier cumpre a segunda chamada de Fernando Santos, embora da primeira vez não tenha sido utilizado pelo selecionador luso.