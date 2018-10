Actualidade

Uma fotografia da autoria do fotojornalista José Goulão, da Agência Lusa, tirada durante um resgate de migrantes no Mediterrâneo, ganhou o prémio de melhor foto de 2018 da Aliança de Agências de Notícias do Mediterrâneo (AMAN), foi hoje anunciado.

Segundo a informação disponível na página eletrónica da AMAN, a fotografia foi tirada em 27 de outubro de 2017, ao largo da costa de Pozzallo, na Sicília, durante uma missão que a agência Lusa acompanhou no Mediterrâneo a bordo de uma fragata da Marinha Portuguesa.

De acordo com José Goulão, é uma foto de "um barco com migrantes que vinha da Líbia para Lampedusa, com 48 pessoas, entre elas uma mulher e uma criança", e "dá conta do momento em que a criança é retirada da embarcação pelos fuzileiros".