Tancos

O líder comunista afirmou hoje não condenar nem absolver o ministro da Defesa nem o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) no caso do roubo de armas de Tancos, remetendo para a futura comissão parlamentar de inquérito.

"Nem confiança nem desconfiança. Seria prematuro fazer um julgamento apressado. Não condenamos nem absolvemos antes de tempo", disse Jerónimo de Sousa, na sede do PCP, em Lisboa, após um encontro com responsáveis da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC/PJ).

O secretário-geral comunista foi questionado sobre as condições políticas daqueles dois responsáveis para se manterem nos respetivos cargos perante a polémica do furto de armamento dos paióis nacionais e alegado encobrimento da situação, envolvendo a Polícia Judiciária Militar e a Guarda Nacional Republicana, com eventual conhecimento por parte da tutela.