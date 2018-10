Actualidade

Os concursos de obras públicas promovidos caíram em agosto pelo oitavo mês consecutivo, acumulando uma quebra homóloga de 24% desde o início do ano, para 1.597 milhões de euros, informou hoje a AICCOPN.

Segundo a edição de setembro do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "trata-se do oitavo mês consecutivo com registo significativamente negativo ao nível do lançamento de concursos de empreitadas de obras públicas", mercado que "continua a revelar um fraco dinamismo".

Já o total de contratos celebrados no âmbito de concursos públicos e reportados no Observatório das Obras Públicas foi de 954 milhões de euros até agosto, mais 13% face a 2017.