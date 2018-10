Actualidade

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) realizou quatro apreensões de cerca de 17 toneladas de uvas que terão entrado ilegalmente no Douro, durante a operação de fiscalização que decorre nesta vindima, divulgou hoje aquela entidade.

As ações de fiscalização e controlo do instituto público decorrem durante todo o ano, mas intensificam-se durante a época de vindimas naquela que é a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo.

O presidente do IVDP, Manuel de Novaes Cabral, fez hoje um balanço provisória da operação de fiscalização, numa altura em que as vindimas se aproximam no final.