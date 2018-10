Actualidade

O Jornal de Letras vai ter seis edições especiais em alemão para serem distribuídas nas feiras do livro de Frankfurt e de Leipzig, na Alemanha, até 2021, a primeira das quais será apresentada na próxima quinta-feira.

O lançamento do Jornal de Letras (JL) em alemão, inteiramente dedicado à literatura em língua portuguesa, é um projeto desenvolvido em parceira com a Embaixada de Portugal na Alemanha e com o Instituto Camões Berlim, e nasceu de um convite feito pela Feira do Livro de Leipzig para Portugal ser o país convidado em 2021, contou à Lusa Luís Ricardo Duarte, do JL.

Esta iniciativa surge também na sequência do trabalho que a Embaixada de Portugal na Alemanha tem vindo a desenvolver, no sentido de promover a literatura portuguesa naquele país, desde 2016, com residências, sessões de leitura e convites a autores.