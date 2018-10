OE2019

O CDS-PP anteviu hoje que o próximo Orçamento do Estado será de "continuidade" no rumo político do atual Governo, que acusou de perder "uma oportunidade única" de investir na economia e de praticar uma "austeridade dissimulada".

No final da reunião com o ministro das Finanças, Mário Centeno, na Assembleia da República, sobre as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019, a vice-presidente do CDS-PP Cecília Meireles afirmou que a intenção já anunciada pelos democratas-cristãos de votar contra saiu reforçada.

"Continuamos com um Orçamento do Estado de continuidade face às políticas deste Governo: por um lado, perdeu-se uma oportunidade que era única de investir a sério na economia e na iniciativa privada. Em segundo lugar, faz-se a consolidação orçamental através do que temos chamado de austeridade dissimulada", criticou Cecília Meireles.