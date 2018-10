Actualidade

Um ex-ministro timorense e o seu chefe de gabinete foram hoje condenados a uma pena suspensa de dois anos e seis meses de prisão por terem emprestado um carro para uso de uma paróquia, segundo fonte judicial.

"Não me vou pronunciar muito sobre o caso, mas concordo com esta sentença", disse o ex-ministro Gastão de Sousa à Lusa, quando questionado sobre se considerada a sentença do Tribunal de Díli exagerada ou não.

Os dois foram condenados pelos crimes de peculato e peculato de uso.