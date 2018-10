Actualidade

O ministro da Defesa moçambicano, Atanásio M'tumuke, exonerou hoje o diretor do Departamento de Informações Militares, Mateus Mitama Ijamulha, e o diretor do Departamento de Operações Militares do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Anastácio Zaqueu Barassa.

Uma nota de imprensa do Ministério da Defesa Nacional de Moçambique diz que Alberto Mtumuke "determinou a cessação de funções" dos dois oficiais e não esclarece as causas da decisão.

No âmbito das negociações entre o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) para a paz no país, o principal partido da oposição deverá indicar quadros militares para postos de comando das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).