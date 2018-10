Actualidade

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) de Angola considerou hoje que, em Cabinda, existem "grupinhos que teimam em desafiar a lei angolana", mas que "são irrelevantes" e não representam uma ameaça militar real.

Numa entrevista publicada hoje no Jornal de Angola, por ocasião da 27.º aniversário das Forças Armadas Angolanas (FAA), o general Egídio de Sousa Santos ("Disciplina") desdramatizou a alegada agitação militar e garantiu que o enclave de Cabinda, cercado pela República Democrática do Congo (RDCongo), pertence a Angola.

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda (FLEC), através do seu "braço armado", Forças Armadas de Cabinda, luta pela independência do território, alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885, e não parte integrante do território angolano.