O corpo do segundo homem desaparecido na barragem do Pisão, no concelho de Beja, foi encontrado hoje às 15:04, disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) indicou que o corpo do segundo homem foi encontrado por mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB), que tinham iniciado as operações de busca cerca de 15 minutos antes.

Segundo o CDOS, o corpo do outro homem tinha sido encontrado hoje cerca das 12:40.