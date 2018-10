São Tomé/Eleições

O presidente do MLSTP-PSD, segundo partido mais votado nas legislativas de São Tomé e Príncipe, admitiu hoje impugnar as eleições caso os resultados sejam alterados pelo Tribunal Constitucional, após um pedido da ADI, partido no poder.

Em declarações à Lusa, Jorge Bom Jesus, líder do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), afirmou-se muito preocupado com a possibilidade de os resultados eleitorais serem alterados, depois de a Ação Democrática Independente (ADI) ter anunciado hoje que pediu ao Tribunal Constitucional "a verificação" dos "mais de 2.000" votos nulos e brancos, que poderiam garantir ao partido a maioria absoluta.

"Nós não vamos aceitar. Caso isso seja feito, vamos impugnar as eleições", disse o responsável, garantindo que "a população está precavida, está atenta".