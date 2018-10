Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) admitiu hoje exigir a revogação da concessão do serviço postal nacional, porque a empresa "não está a cumprir" as suas obrigações ao encerrar estações de correios em sedes de concelho.

Os CTT - Correios de Portugal, empresa à qual foi concessionada no âmbito da sua privatização a gestão dos serviços postais nacionais, "não está a cumprir os serviços, as obrigações da concessão do serviço postal nacional", disse o presidente da ANMP, Manuel Machado, que falava à agência Lusa depois de ter participado, em Coimbra, numa reunião do Conselho Diretivo da Associação.

"Admitimos a hipótese de reclamar a revogação da concessão. Não é razoável que um serviço público essencial esteja a encerrar de forma encapotada ou explícita" estações de correios em sedes de municípios, afirmou.