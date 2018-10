Actualidade

O diretor clínico demissionário do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) reiterou hoje que mantém a sua intenção de demissão, caso o Orçamento de Estado de 2019 não contemple as "necessárias obras" desta unidade de saúde.

"A partir de dia 15 de outubro [data de entrega do Orçamento de Estado] se não vier lá algo para o Centro Hospitalar a decisão será abandonar o cargo, mas falo por mim, não pelos outros, mas atenção que não abandono o hospital, nem a sua gestão", afirmou José Moreira da Silva em conferência de imprensa, na unidade hospitalar.

O clínico salientou que, se no orçamento não vier inscrita a verba necessária para as obras a realizar no hospital, cerca de 50 milhões de euros, irá reunir com os restantes 51 demissionários - diretores e chefes de serviço - para tomar uma decisão, deixando claro que a sua intenção será demitir-se de funções.