Hells Angels

A Polícia judiciária (PJ) deteve hoje mais dois suspeitos, um dos quais na zona do Porto, no âmbito do processo do grupo de motociclistas 'Hells Angels', disseram à agência Lusa fontes judiciais e da PJ.

Segundo estas fontes, os dois detidos vão ser presentes na quarta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. Fonte da PJ acrescentou que as detenções ocorreram no cumprimento de mandados de busca e de detenção destes suspeitos.

Com estas duas detenções o processo passa a ter 60 arguidos em Portugal, a que se soma um outro homem detido na Alemanha.