Uma viagem pela história da língua portuguesa e da sua presença no mundo, através de painéis explicativos e suportes audiovisuais, é a proposta da exposição itinerante "A Língua Portuguesa em Nós", patente no MAAT até dia 28 de outubro.

Trata-se de uma "instalação" itinerante do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que já passou por Cabo Verde, Angola, Moçambique, Brasil e chega agora a Portugal, disse à Lusa Hugo Barreto, da Fundação Roberto Marinho, que, em pareceria com o Governo do Estado de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa e o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, organiza esta mostra, uma iniciativa do Itamaraty.

A exposição, patente no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, propõe um passeio pela presença da língua portuguesa no mundo, falada atualmente por cerca de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, acompanhando a expansão do idioma a partir dos roteiros da navegação portuguesa e aborda a forma como a língua coexistiu e evoluiu com outros idiomas, as suas relações com a cultura, a sua presença nos ritmos, na literatura, na gastronomia.