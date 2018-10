Actualidade

Um encontro para celebrar os 70 anos sobre a realização do I Congresso Nacional de Arquitectura vai decorrer na quinta-feira, no Forte de Sacavém, em Lisboa, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

De acordo com um comunicado da entidade, o encontro intitula-se "Revelar o Património. O I Congresso de Arquitectura. 1948 - 2018", e pretende assinar "um marco na história da arquitetura portuguesa do século XX".

O Forte de Sacavém foi escolhido porque integra um arquivo com vários espólios dos arquitetos que nele participaram, e estarão presentes no encontro Paula Silva, diretora-geral do Património Cultural, Ana Tostões, presidente do Docomono Internacional, José Manuel Pedreirinho, presidente da Ordem dos Arquitetos.