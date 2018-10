Actualidade

O prémio Escolha do Público do galardão europeu RegioStars foi hoje atribuído, em Bruxelas, ao projeto de requalificação do lugar da Vista Alegre, em Ílhavo, que se propôs a preservar a identidade daquela empresa de porcelana fundada em 1824.

O projeto tinha como âncora a ampliação e requalificação do Museu da Vista Alegre, mas esse foi apenas um primeiro passo numa ação de requalificação mais alargada do lugar da Vista Alegre, em Ílhavo, onde a fábrica foi fundada.

Com o apoio de fundos europeus, o grupo investiu 44 milhões de euros para "rejuvenescer" aquele lugar, ao dar nova vida à capela e ao teatro, ao modernizar a fábrica e ao reconverter o antigo palácio da fábrica num hotel de cinco estrelas.