Actualidade

O FC Porto voltou hoje aos treinos, com vista à terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, sem 11 jogadores que estão ao serviço das suas seleções nacionais.

No centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, Sérgio Conceição orientou uma sessão à porta fechada, na ressaca do desaire por 1-0 com o Benfica, domingo, na Luz, que custou a queda para o terceiro ligar da I Liga.

Danilo Pereira e Sérgio Oliveira (Portugal), Diogo Leite e Bruno Costa (sub-21 portugueses), Diogo Costa (sub-20 lusos), Éder Militão (Brasil), Jesús Corona (México), Yacine Brahimi (Argélia), Moussa Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Mbemba (RD Congo) estão ausentes e não participaram na sessão.