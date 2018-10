Actualidade

(CORREÇÃO NO 6.º PARÁGRAFO) Coimbra, 09 out (Lusa) - O trio de Carla Bley é o destaque do Festival Jazz ao Centro (17 a 27 de outubro), que apresenta este ano como novidades a realização de concertos gratuitos na Baixa de Coimbra e nos transportes públicos.

A compositora e pianista norte-americana de 82 anos apresenta-se em trio no palco do Convento São Francisco, em Coimbra, na noite de 26 de outubro. Estará acompanhada, como é habitual, por Andy Sheppard (saxofone) e Steve Swallow (baixo eléctrico).

"É um privilégio assistir a um concerto de uma lenda viva do jazz", resume o diretor artístico do festival, José Miguel Pereira. O bilhete para o concerto da norte-americana custa dez euros.