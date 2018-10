PGR

A Procuradora-geral da República (PGR), Joana Marques Vidal, admitiu hoje que a audição pública no Parlamento da pessoa indicada para PGR poderia dar "uma maior transparência" ao processo de nomeação da figura máxima do Ministério Público.

Joana Marques Vidal, que termina o mandato de seis anos na sexta-feira, sendo substituída no cargo por Lucília Gago, falava sobre "O Futuro da Justiça em Portugal", em conferência realizada pelo Grémio Literário de Lisboa.

Questionada sobre o sistema de nomeação do PGR consagrado na lei portuguesa, Joana Marques Vidal considerou que o atual modelo - que apelidou de dupla legitimação (Governo propõe e Presidente da República nomeia) - resulta do "equilíbrio" dessas duas legitimidades, o que confere alguma "legitimação à ação do Ministério Público (MP)".