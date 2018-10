Actualidade

O antigo presidente do Benfica Manuel Damásio mostrou-se hoje confiante na conquista do título de futebol por parte dos 'encarnados' e rejeitou que a imagem do emblema da Luz fique manchada pelos processos judiciais em curso.

Manuel Damásio, que liderou os destinos do Benfica entre 1994 e 1997, disse ter ficado satisfeito com o triunfo das 'águias' sobre o FC Porto (1-0), no domingo, embora lembrando que "é muito cedo" para se antecipar o futuro campeão.

"É muito cedo, mas é sempre muito bom ganhar ao FC Porto, até porque ultimamente não ganhávamos tanto como gostaríamos. Este ano, a equipa está melhor, reforçou-se melhor do que no ano anterior. Se no ano anterior nos tivéssemos reforçado mais, teríamos conquistado o penta. Acredito que vamos reconquistar o campeonato. O Benfica está no bom caminho", disse.