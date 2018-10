Actualidade

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins garantiu na terça-feira a segunda vitória, em dois jogos, no campeonato da Europa, desta feita ao vencer a Alemanha por 4-1, na Mealhada, Aveiro.

Num jogo que até esteve equilibrado até ao intervalo (1-1), a seleção lusa conseguiu no segundo tempo afinar a pontaria e garantir mais um triunfo.

À semelhança do primeiro jogo, com a Inglaterra, Marlene Sousa voltou a estar em destaque, ao ser a melhor marcadora do encontro (apontou dois golos).