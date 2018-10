FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional antecipa uma subida da dívida pública em Moçambique nos próximos cinco anos, aumentando de 112,9% em 2018 para 130,7% em 2022, antes de descer para os 122,1% em 2023.

De acordo com o 'fiscal monitor', hoje divulgado em Bali, onde decorrem os encontros anuais do fundo e do banco mundial, a dívida pública de Moçambique vai subir, nos próximos cinco anos, para 118,7% no próximo ano, com um pico de 130,7% em 2022.

A média do valor da dívida pública na África subsariana será de 41,7% este ano, quase três vezes menos que a projeção do FMI para o endividamento de Moçambique.