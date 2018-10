Actualidade

O ex-Presidente da Polinésia Francesa Oscar Temaru anunciou, na terça-feira, na ONU que foi apresentada uma queixa ao Tribunal Penal Internacional contra a França por crimes contra a humanidade devido aos testes nucleares realizados naquele arquipélago.

"Devemos isso a todos os que morreram como consequência do colonialismo nuclear", acrescentou o líder independentista da Polinésia Francesa, um arquipélago francês localizado no Pacífico, com perto de 270 mil habitantes.

O anúncio foi feito durante uma reunião sobre a Polinésia Francesa organizada por uma comissão da ONU especializada em temas de descolonização.