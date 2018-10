Actualidade

A Feira do Livro de Frankfurt, que este ano celebra a 70.ª edição, tem início hoje com a presença de 7100 expositores, entre os quais 49 portugueses, e com Geórgia como país convidado.

É considerada uma das maiores feiras do livro do mundo, "muito importante do ponto de vista editorial e com uma longa tradição", refere Patrícia Severino, conselheira cultural da Embaixada de Portugal na Alemanha.

Nesta 70.ª edição, Portugal está representado com o seu stand nacional, coordenado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. No total são 49 os expositores nacionais.