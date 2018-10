Actualidade

As autoridades da Florida, nos Estados Unidos, pediram a cerca de 375 mil pessoas para saírem de casa antes do "rápido fortalecimento" do furacão Michael, agora com ventos superiores a 200 quilómetros/hora (km/h).

Alimentada pelas águas quentes do golfo do México, a tempestade pode evoluir para um furacão de categoria 4 antes de entrar em terra, durante o dia de hoje, alertaram os meteorologistas.

A tempestade, atualmente um furacão de categoria 3, deve atingir a costa da Flórida, numa área pouco povoada, com uma série de aldeias de pescadores e praias de areia branca.