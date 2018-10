Actualidade

A 4.ª edição do Queer Porto - Festival Internacional de Cinema Queer regressa hoje ao Teatro Municipal Rivoli, com o documentário "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, e conta com o escritor norte-americano Dennis Cooper.

Dennis Cooper, autor de 11 novelas e de vários livros de poesia e não-ficção, está no festival para apresentar "Permanent Green Light", filme que correalizou com Zac Farley, e para um encontro com espetadores.

Do cartaz do Queer fazem parte o programa "As Pinturas Fílmicas de Carolee Schneemann", sobre o trabalho da performer norte-americana, um conjunto de documentários sobre a influência da cultura queer no mundo da moda, performances dos Mont de Dutor e de Liad Hussein Kantorowicz, e um concerto de Alexander Geist.