Moçambique/Autárquicas

As primeiras assembleias de voto abriram às 07:00 em Moçambique (menos uma hora em Lisboa) para as quintas eleições autárquicas no país, registando-se alguns atrasos, com o Presidente da República a 'abrir' a votação em Maputo.

O Presidente da República, Filipe Nyusi, foi o primeiro a votar, acompanhado pela esposa, na Escola Secundária Josina Machel, em Maputo, e em direto para os principais canais de televisão do país.

"Esta é a ocasião para escolher", referiu numa pequena intervenção antes de deixar o local, saudando os moçambicanos que entendem que "o país só pode ser dirigido por pessoas da opção deles".