Actualidade

O Palácio de Mafra, cuja construção inspirou José Saramago no "Memorial do Convento", está a registar uma quebra nas visitas das escolas depois de o romance ter sido retirado dos currículos durante dois anos letivos.

"Há uma quebra significativa nas visitas do público escolar pelo facto de o 'Memorial do Convento' ter deixado de ser lido" no ensino secundário, disse à agência Lusa o diretor do Palácio, Mário Pereira.

No ano letivo de 2016/2017, o Palácio registou mais de 32 mil alunos nas visitas guiadas alusivas à obra, número que decresceu para 5400, em 2017/2018.