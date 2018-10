Actualidade

O furacão Michael subiu hoje para a categoria 4, de um máximo de 5, com ventos até 210 quilómetros por hora numa altura em que avança pelo Golfo do México até ao estado norte-americano da Florida.

De acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), o olho do furacão está situado a 275 quilómetros a sudoeste de Apalachicola e a 290 quilómetros sul-sudoeste de Panama City, ambas na Flórida, avançando em direção a norte.

O Centro Nacional de Furacões alertou neste último boletim que a força do furacão Michael pressupõe "uma situação de perigo mortal".