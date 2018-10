Vistos Gold

O investimento acumulado através da atribuição de vistos 'gold' ultrapassou os 4.000 milhões de euros em setembro, mês em que o montante captado recuou 19% face a agosto, para 37 milhões de euros.

De acordo com os dados estatísticos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em quase seis anos - o programa de Autorização de Residência para atividade de Investimento (ARI) lançado em outubro de 2012 --, o investimento acumulado totalizou 4.004.151.394,98 euros em setembro, com a aquisição de bens imóveis a somar 3.630.878.531,35 euros.

A concessão de vistos 'gold' pelo critério de transferência por capital totalizou 373.272.863,63 euros no final do mês passado.