Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano afirmou hoje que Seul está a ponderar suspender algumas das sanções unilaterais contra Pyongyang, para fortalecer a diplomacia e contribuir para o desarmamento nuclear.

Kang Kyung-wha disse hoje a deputados do parlamento que o Governo está "a rever" se vai suspender algumas das sanções impostas em 2010 à Coreia do Norte, na sequência do ataque ao navio Cheonan, que causou a morte de 45 marinheiros sul-coreanos.

A concretizar-se a suspensão de sanções, esta seria uma medida sobretudo simbólica, uma vez que é muito difícil para Seul retomar projetos económicos conjuntos com o Norte decido às sanções internacionais lideradas pelos Estados Unidos.