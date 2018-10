Actualidade

A Turismo Centro de Portugal congratulou-se com a atribuição na terça-feira, em Bruxelas, dos prémios europeus RegioStars ao Museu da Vista Alegre e ao Centro de Negócios e Serviços Partilhados do Fundão.

"Entre muitos candidatos, oriundos de toda a União Europeia, o Museu do Património da Vista Alegre e o Centro de Negócios do Fundão destacaram-se, com inteira justiça, cada um na sua área. Os prémios RegioStars consagra-os como 'estrelas' das regiões europeias, um reconhecimento de grande relevância para o futuro", salientou o presidente da Turismo Centro, Pedro Machado, citado numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O Centro de Negócios do Fundão, que criou 500 postos de trabalho qualificados após uma aposta na atração de tecnológicas para aquele concelho do distrito de Castelo Branco, recebeu o prémio RegioStars, da Comissão Europeia, na categoria de apoio à transição industrial inteligente.