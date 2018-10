Actualidade

As inundações causadas pelas fortes chuvas que se verificaram nas últimas horas na ilha de Maiorca resultaram na morte de pelo menos cinco pessoas, de acordo com as autoridades.

Para a região já foi deslocada uma unidade militar especializada no apoio a este tipo de emergências.

O mau tempo também é responsável pelo desaparecimento de pelo menos mais cinco pessoas, que foram vistas em zonas afetadas pela tromba de água que começou a cair ao fim do dia de terça-feira.