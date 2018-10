Actualidade

O economista-chefe da consultora Eaglestone, Tiago Dionísio, considerou hoje à Lusa que "o pior já deve ter passado" para a economia e para o setor bancário angolano e que as perspetivas são "moderadamente otimistas".

Em entrevista à Lusa a propósito de um estudo sobre a banca angolana, Tiago Dionísio disse que "as perspetivas são moderadamente otimistas, não só para a economia angolana, mas também para o setor bancário", que enfrentou no ano passado o pico da crise, nomeadamente no nível de crédito malparado.

"O pior já deverá ter passado", vincou o analista, defendendo que a queda dos resultados deveu-se essencialmente às condições económicas do país e não a problemas específicos do setor bancário em Angola.