O Ministério da Educação vai multar a empresa que serve refeições à Escola Básica e Secundária da Batalha, após denúncias de "graves deficiências" no fornecimento da comida às crianças, disse à agência Lusa o presidente da Câmara.

"Tivemos um contacto imediato da senhora secretária de Estado, doutora Alexandra Leitão, que se mostrou preocupada com o assunto, que envolve não só as crianças, mas um incumprimento grave de um contrato que foi celebrado entre o Ministério da Educação e uma empresa privada", afirmou o presidente do Município da Batalha, Paulo Batista Santos (PSD).

O autarca revelou que, depois de ter denunciado à tutela "graves deficiências no fornecimento de refeições na Escola Básica e Secundária da Batalha, foram tomadas medidas de reforço das equipas e a empresa foi notificada pela intenção de aplicação de multas contratuais, uma vez que o contrato não estava a ser cumprido".