Actualidade

A completarem dez anos, os Diabo na Cruz editam na sexta-feira o álbum "Lebre", depois de uma pausa de dois anos em que procuraram uma maior profundidade lírica e musical para o 'trad-rock' que praticam.

"Em dez anos as coisas mudaram bastante e aquilo que era muito 'punk rock' fazer-se, agora seria redundante. Portanto tivemos que encontrar um caminho novo e foi no sentido de uma maior profundidade, um mergulho maior nas questões do interior, menos relacionadas com as cidades, (...) nas questões mais perenes sobre laços, perguntas, dúvidas, de pertença, onde é a nossa casa", afirmou Jorge Cruz, vocalista e compositor do grupo, à agência Lusa.

"Lebre" é o quarto álbum de originais dos Diabo na Cruz, um grupo que surgiu em 2008 para mostrar um rock embebido na música tradicional portuguesa, inspirado na tradição oral, na polifonia de vozes e ritmos de percussão rural.