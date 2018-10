Actualidade

A Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, esterilizou todos os animais do Centro de Recolha Oficial (CRO) do concelho, em sintonia com a legislação de controlo das populações de cães e gatos, foi hoje anunciado.

Numa nota de imprensa enviada às redações, a autarquia de São Miguel adianta que assinou com todas a clínicas veterinárias da ilha, excetuando a do Nordeste, um contrato de prestação de serviços, ao abrigo do qual todos os animais do Centro de Recolha Oficial de Ponta Delgada são esterilizados.

A Câmara explica que "a medida complementa outras anteriormente implementadas", garantindo assim que "o CRO de Ponta Delgada se antecipa à entrada em vigor da legislação do abate zero que tem uma moratória até 2022, para a região".