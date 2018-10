Actualidade

A mítica obra "Café", do artista brasileiro Candido Portinari (1903-1962), estará no centro de uma exposição dedicada ao artista que o Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, vai inaugurar a 20 de outubro.

"Candido Portinari em Portugal" dá título a esta mostra que acontece no âmbito das celebrações do 11.º aniversário do museu, e que ficará patente até 03 de março de 2019, evocando "as passagens e a presença deste nome maior da pintura brasileira" em Portugal.

O principal destaque desta exposição será a obra "Café", cedida pelo Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, no Brasil, e que regressa a Portugal 78 anos depois de estar exposta pela primeira vez em 1940, no Pavilhão do Brasil na "Exposição do Mundo Português", em Belém.