Actualidade

O Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, que se encontra desocupado, vai continuar a ser um dos palcos da bienal de arte anozero, em Coimbra, afirmou hoje o curador Agnaldo Farias, que pretende também vincar a relação com a Universidade.

Depois de na segunda edição, em 2017, a bienal de arte contemporânea ter devolvido à cidade o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, um espaço desocupado que se assumiu como o lugar central do evento com obras de luz, som, vídeo e escultura, a edição de 2019 voltará a apostar no protagonismo desse edifício do século XVII.

"Vai ter esse protagonismo. É um espaço notável que não se justifica que esteja desocupado. É um espaço lindo, único, com muito potencial, mas que também implica trabalhos muito particulares e muito exigentes", disse à agência Lusa o curador da anozero para 2019, Agnaldo Farias, que está em Coimbra a visitar espaços que poderão integrar a próxima edição da bienal.