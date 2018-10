Actualidade

O FC Porto, o Benfica e o Sporting vão visitar o Vila Real, o Sertanense e o Loures, respetivamente, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ditou hoje o sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os 'dragões' vão jogar com uma equipa dos distritais, enquanto 'águias' e 'leões' defrontam conjuntos do Campeonato de Portugal, terceiro escalão.

O Desportivo das Aves, detentor do troféu, visita o Sacavenense, igualmente do Campeonato do Portugal.