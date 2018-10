Actualidade

A Universidade de Coimbra anunciou hoje que vai avançar com obras de "valorização e recuperação" da Sala dos Capelos, Palácio Real e Colégio das Artes, investimento superior a 3,5 milhões de euros e comparticipado por fundos comunitários.

"A Universidade de Coimbra vai avançar para as maiores obras no Paço das Escolas desde o Estado Novo, depois de ter garantido um importante impulso financeiro para proteger e renovar os edifícios e espaços mais emblemáticos do seu Património Mundial classificado pela UNESCO", revelou a Universidade, em nota divulgada hoje.

Segundo a mesma fonte, a candidatura vocacionada para a valorização e recuperação de Sala dos Capelos, Palácio Real e Colégio das Artes "foi aprovada para receber três milhões de euros" no âmbito do programa Centro 2020 financiado pela União Europeia. Com arranque previsto para inícios de 2019, as obras "devem ficar concluídas até final de 2020", segundo estimativas da Universidade.