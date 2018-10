Actualidade

A escritora Isabela Figueiredo, autora das obras "Caderno de Memórias Coloniais" e "A Gorda", começa hoje uma residência literária de um mês, na cidade de Berlim, com o objetivo de escrever um conto.

O projeto apresentado por Isabela Figueiredo para a 3.ª edição da Bolsa de Residência Literária, promovida pela Embaixada de Portugal em Berlim e pelo Camões Berlim, consiste na elaboração de um conto feito com 'dicas' dadas por alunos.

"No ano passado, na semana da leitura, visitei uma série de escolas do distrito de Setúbal para falar com as crianças sobre a minha literatura e sobre como se escreve um conto. Pensei em dinamizar uma atividade, propondo-lhes a eles, que me dessem elementos para eu poder escrever uma história", explica a escritora.