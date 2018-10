Brasil/Eleições

Os socialistas Manuel Alegre e João Soares pediram hoje ao antigo Presidente brasileiro Fernando Henriques Cardoso que defenda a democracia brasileira contra o candidato presidencial Jair Bolsonaro, que apelidam de "fascista".

Na carta, a que a Lusa teve acesso, o deputado João Soares e o ex-deputado e antigo candidato presidencial Manuel Alegre lembram a Fernando Henriques Cardoso "a atitude de Álvaro Cunhal e do Partido Comunista Português na segunda volta da eleição presidencial de 1986" em Portugal, nas quais, "apesar das sérias divergências então existentes entre socialistas e comunistas", decidiu convocar "um congresso extraordinário do seu partido com um único objetivo: mobilizar o eleitorado comunista para derrotar o candidato da direita, Freitas do Amaral".

Os socialistas, próximos de Mário Soares que era amigo pessoal de Fernando Henrique Cardoso, vincam que "não há qualquer comparação entre o centrista democrata-cristão Freitas do Amaral e o fascista Jair Bolsonaro", e salientam que "em momentos de escolhas decisivas não se pode deixar de tomar partido".